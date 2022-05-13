Кургинян рассказал, на какие части распадется население Украины
Москва, 13 мая, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Украина потеряла шанс на государственное самостоятельное существование, и теперь ей предстоит очень проблемная, но неизбежная интеграция в русский имперский космос, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому информационному агентству «БелТА».
По словам эксперта, Украина могла существовать как государство только с опорой на российскую историю, с почитанием этой истории и реверансами в адрес Ленина, а также всех русских царей. Как только она от этого отказалась, она тут же решила свою судьбу.
Он также отметил, что в итоге население распадется на три части — нейтральное, которое будет говорить «моя хата с краю», ненавидящее население, которое также поделится на активное и пассивное, и будет комплиментарное население.
Базой же для новой имперской жизни в рамках единого государства с Украиной станет русская имперская ментальность с ее бережным отношением ко всему чужому и желанием это чужое вовлечь в единый космос.