Москва, 13 мая, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Украина потеряла шанс на государственное самостоятельное существование, и теперь ей предстоит очень проблемная, но неизбежная интеграция в русский имперский космос, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому информационному агентству «БелТА».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

По словам эксперта, Украина могла существовать как государство только с опорой на российскую историю, с почитанием этой истории и реверансами в адрес Ленина, а также всех русских царей. Как только она от этого отказалась, она тут же решила свою судьбу.

«Она никогда за вычетом этого не была крупным государством. Это первое. Второе, она всегда должна была существовать на основе межцивилизационного компромисса. И Кучма это худо или бедно как-то понимал… То, что они устроили с этим западенским триумфом — это безумие, самораспад, самоликвидация. Как она будет оформлена — не знаю. Я, например, считаю, может быть где-то НАТО использует какое-нибудь небольшое государство, которое будет совершать диверсионные акты, и все прочее. Будут у нас проблемы с населением [украинским], оно распропагандировано в этом идеологическом бандеровском ключе…», — заявил Кургинян.

Он также отметил, что в итоге население распадется на три части — нейтральное, которое будет говорить «моя хата с краю», ненавидящее население, которое также поделится на активное и пассивное, и будет комплиментарное население.

«Внутри всего этого раны от Великой Отечественной спецоперации с использованием тяжелого оружия будут залечиваться. Не быстро, но будут. Поствоенное восстановление идет, вообще-то говоря очень стремительно… Что-то восстановят, что-то построят заново. Возникнет жизнь гибридная, конечно, прорусская», — продолжил эксперт.

Базой же для новой имперской жизни в рамках единого государства с Украиной станет русская имперская ментальность с ее бережным отношением ко всему чужому и желанием это чужое вовлечь в единый космос.