13 мая 2022 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 07:21 — REGNUM Западные санкции и последующее поведение иностранных компаний, работающих, или правильнее сказать работавших, на рынке России, продемонстрировали попрание всяких норм делового оборота. Громкие демонстративные хлопки дверьми, разрыв контрактов в одностороннем порядке (и хорошо если хотя бы с уведомлением второй стороны), а также молчаливое неисполнение ранее взятых на себя обязательств. Этот полный букет на сегодня наблюдается в России со стороны ряда юрлиц-иностранцев. Кто-то, потупив бесстыжие глаза, объясняет это давлением со стороны руководства стран ЕС, а кто-то даже не считает нужным что-то объяснять. Что делать в этом случае российским компаниям-партнёрам? Можно пойти по пути ЕС и Украины и изымать имущество этих так называемых «партнёров», но наш бизнес ищет более цивилизованный путь. На сегодня в арбитражах России уже есть несколько исков, связанных с недобросовестным поведением иностранных исполнителей. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Мошенник Цитата из к/ф «12 стульев. Реж. Марк Захаров. 1976. СССР

Суда бросил, контракт разорвал

В России реализуют проект по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове — «Арктик СПГ 2». В 2014 году в Ямало-Ненецком автономном округе было создано одноимённое ООО, которое выступает оператором проекта. Фирма принадлежит ПАО «Новатэк» (60%), а также концерну TotalEnergies (10%), китайским корпорациям CNPC и CNOOC (по 10%) и JAPAN ARCTIC LNG (консорциуму японских компаний MITSUI и JOGMEC) — 10%.

Проект включает в себя строительство трёх технологических линий по производству сжиженного природного газа общей мощностью 19,8 млн т СПГ в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн ежегодно. Капитальные вложения в него ранее оценивали в $21,3 млрд.

На сайте проекта уточняется, что за счёт уникального месторасположения полуострова Гыдан будет создана гибкая конкурентоспособная логистическую модель, которая обеспечит круглогодичные поставки СПГ на перегрузочные СПГ-комплексы в Мурманской области и на Камчатке для последующей отправки на рынки стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Пуск первой линии планировался на 2023 год, с поэтапным вводом объекта в 2023–2025 годах.

В декабре 2018 года ООО «Арктик СПГ 2» подписало контракт с компанией «Сарен Б. В.» (Saren B. V.), зарегистрированной в Нидерландах, на проектирование и изготовление трёх оснований гравитационного типа для проекта «Арктик СПГ 2».

Проект «Арктик СПГ 2» arcticspg.ru

В свою очередь «Сарен Б. В.» в декабре 2020 года и в декабре 2021 года подписывает два контракта с ООО «Боскалис» — на выполнение работ по устройству основания нижней плиты технологической линии СПГ и выполнение работ по разбору перемычек БДС1 и БДС2. Для работ «Боскалис» предоставило два судна — земснаряд «Нордик Джиант» («Nordic Giant») и понтон «Арктик Скрэйдвэй».

А уже в начале марта 2022 года ООО «Боскалис» «без объяснения причин и уведомления компании «Сарен Б. В.» фактически остановило ведение работ, оставило суда в порту Мурманск» и направило извещение об одностороннем прекращении действия договоров. Это привело к необходимости искать субподрядчика, что в свою очередь «влечет как существенное увеличение работ, так и сроков их выполнения». Убытки по одному сорванному контракту оценили в 7 113 128 857,5 рубля, по второму —в 668 440 854 рубля. В конце апреля 2022 года нидерландская компания уступила ООО «Арктик СПГ 2» все свои права по договорам. Теперь ООО готовится к подаче иска, но, чтобы был реальный шанс возместить убытки, еще до подачи заявлений компания обратилась в арбитраж с просьбой ввести обеспечительные меры — арестовать суда, брошенные ООО «Боскалис» в Мурманске.

Буквально неделю назад арбитражный суд Мурманской области арестовал два судна — земснаряд «Нордик Джиант» («Nordic Giant») и понтон «Арктик Скрэйдвэй». На сегодня они переданы на ответственное хранение компании «Онего Шиппинг Лтд» из Санкт-Петербурга.

Оба арестованных судна принадлежат фирме «Боскалис», которая является российским юрлицом и действует на рынке с октября 2007 года. ООО «Боскалис» принадлежит ЗАО с ограниченной ответственностью «Боскалис Вестминстер Интернейшнл Б. В» из Нидерландов, а руководит ею иностранный гражданин — Але Клавер.

Штаб-квартира Boskalis в Папендрехте, Нидерланды (сс) Factcheckandco

Компания «Боскалис Вестминстер Интернейшнл Б. В» — юрлицо из дивизиона одноименной крупной группы «Боскалис», которая ведет свою историю с 1910 года. Позиционируется она как ведущий мировой эксперт в области дноуглубительных и морских услуг. Как подобная репутация соотносится с действиями «дочки», сложно сказать.

Впереди — судебные споры и попытки возместить убытки. Насколько сдвинутся сроки реализации проекта «Арктик СПГ 2», пока не сообщалось.

Деньги взял, а работу не сделал?

Но дело «Боскалис» не единственное подобного рода. Так, арбитраж Москвы 24 мая 2022 года начнёт рассматривать иск IT-компании «Талмер» к ООО «Делл». Речь идёт о взыскании неосновательного обогащения в размере 778 576 223,21 рубля. По делу также наложены обеспечительные меры в виде ареста имущества и денежных средств, в том числе тех, которые будут поступать на все открытые банковские счета ответчика, в размере суммы иска.

Как следует из материалов дела, ответчик — официальный представитель VMware в России и по сути осуществляет перепродажу услуг технической поддержки VMware (американская компания — крупнейший разработчик программного обеспечения для виртуализации).

«При этом, несмотря на прекращение компанией WMvare предоставления услуг в Российской Федерации, ответчик не предпринял никаких действий по альтернативному способу исполнения обязательств и не возвратил авансовые платежи ООО «Талмер», — уточняется в материалах дела.

Московский арбитражный суд Полина Волхова © ИА REGNUM

Там же отмечается, что ООО «Делл» прекратил ведение своего бизнеса по оказанию услуг технической поддержки на всей территории России. Арест на счета и имущество был наложен для того, чтобы «дочка» иностранных фирм не вывела активы в пользу владельцев, что затруднило бы исполнение решения суда.

С учётом, что «Делл» занималось продажей иностранного ПО, оборудования, услуг технической поддержки, среди пострадавших клиентов может оказаться не только компания «Талмер», но и другие IT-фирмы России, а также их клиенты.

Для примера: среди заказчиков ООО «Талмер» числятся «Мейл. ру», ряд российских банков, авиакомпании, соцсети, крупные налогоплательщики в области металлургии и так далее. Более того, в споре с ООО «Делл» третьим лицом выступает ПАО «Мегафон», для которого ООО «Талмер» осуществляло ряд проектов, в том числе по модернизации и развитию сети МегаФона по всем регионам присутствия оператора в России.

В российском законодательстве есть такое понятие, как проверка контрагента, которое проистекает из необходимости проявить должную осмотрительность при выборе бизнес-партнёра. То есть до подписания какого-либо контракта заказчик должен убедиться, что перед ним добросовестная компания, а не фирма-однодневка с невнятными перспективами. На мой взгляд, чем дальше, тем больше иностранные исполнители теряют статус добросовестного партнёра и всё больше напоминают своим поведением фирмы-однодневки.