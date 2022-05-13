Москва, 13 мая 2022, 05:09 — REGNUM Россия должна добиться паритета по всем фронтам с Западом, иначе второго фронта со строящимся новым рейхом ей не выдержать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому информационному агентству «БелТА».
В частности, есть вопросы, которые современной российской аналитикой не обсуждаются, а они важны. Например, японо-турецкое сближение. И делается это все для того, чтобы в некий новый глобальный орган вошли державы-союзники Третьего рейха — Япония, Германия и так далее. США должны обнаружить вдруг, что рейх — это хорошо.
По его словам, если Россия сможет создать паритет с этим рейхом, тогда он не рискнет нападать на нее напрямую, но, если паритета не будет, он это сделает. И даже если пасть перед этим рейхом ниц и признать его правоту, он все равно ударит по нам ядерным оружием напоследок.