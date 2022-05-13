Москва, 13 мая, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Россия должна добиться паритета по всем фронтам с Западом, иначе второго фронта со строящимся новым рейхом ей не выдержать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому информационному агентству «БелТА».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Для сегодняшней России любой второй крупный фронт кроме этого — это уже избыточное давление. Это мобилизация в условиях непреодолённых остатков либерализма и прочее, это уже много. Значит нужна новая страна, потому что будет и второй, и третий фронт. Япония к чему-то готовится, на юге есть признаки больших опасностей, но не сейчас», — заявил Кургинян.

В частности, есть вопросы, которые современной российской аналитикой не обсуждаются, а они важны. Например, японо-турецкое сближение. И делается это все для того, чтобы в некий новый глобальный орган вошли державы-союзники Третьего рейха — Япония, Германия и так далее. США должны обнаружить вдруг, что рейх — это хорошо.

«Найдется какой-нибудь такой гибридный рейх. И он и будет демократическим. Где все будут говорить «хайль», маршировать и обсуждать демократию. С этим же придется столкнуться», — подытожил Кургинян.

По его словам, если Россия сможет создать паритет с этим рейхом, тогда он не рискнет нападать на нее напрямую, но, если паритета не будет, он это сделает. И даже если пасть перед этим рейхом ниц и признать его правоту, он все равно ударит по нам ядерным оружием напоследок.