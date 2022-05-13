Москва, , 05:05 — REGNUM Большая часть постсоветских республик решили строить антирусскую идентичность, ведущую в дикость и фашизм, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому информационному агентству «БелТА».

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Теперь они все обособились кроваво, и решили строить свое будущее (кроме Белоруссии) на антисоветской антирусской основе. Но это же неизбежно приводит не только к фашизму, но и безумию. Они все более и более дичают, на всех территориях, включая Прибалтику хуторскую, где вся крупная промышленность рухнула в регресс… деградируют, прячутся под ногами американского дяди, которые весьма специфичен, но дальше-то что? Кого-то съест этот западный монстр, а остальные? Казахстан может быть переоценивает силу любви китайского народа к своим среднеазиатским собратьям?», — заявил Кургинян.

В этой связи есть логика медленно осознаваемого центростремительного характера отношений на постсоветском пространстве. И эти процессы могут быть вызваны только таким давлением извне, при котором вдруг окажется, что иначе жить нельзя.