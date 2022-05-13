Нью-Йорк, США, , 04:57 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Peacock, принадлежащий NBCUniversal, заказал производство сериала «Реальность кусается» на основе одноимённой романтической драмы Бена Стиллера, вышедшей на большие экраны в 1994 году. Об этом 13 мая сообщает портал Deadline.

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Сценарий к будущему шоу напишет Хелен Чилдресс («Испанская принцесса», «Хорошие девчонки»), она также выступит в качестве исполнительного продюсера. Сюжет сериала «Реальность кусается» расскажет о целеустремленной идеалистке Лелайне Пирс и трёх её лучших друзьях, которые в 90-х годах XX века вступают во взрослую жизнь после колледжа. В качестве одного из продюсеров проекта выступит Дэнни Девито, работавший над созданием оригинальной картины.

Напомним, премьера фильма «Реальность кусается» состоялась в США 18 февраля 1994 года. Главные роли в нём исполнили Вайнона Райдер, Итан Хоук и Бен Стиллер, компанию на съёмочной площадке им составила Рене Зеллвегер.

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