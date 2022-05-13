Владивосток, 13 мая, 2022, 04:46 — ИА Регнум. Не менее пяти человек пострадали в результате дорожной аварии с участием грузовика КамАЗ в Приморском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Установлено, что водитель автомобиля «Камаз», 52-летний мужчина, двигался со стороны села Лазо в направлении города Находки. По предварительной информации, он не выдержал необходимую дистанцию до впереди идущего автомобиля Isuzu Elf, в результате чего столкнулся с ним», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что иномарка после столкновения врезалась во впереди идущий автомобиль. В результате ДТП пострадали водитель и четверо пассажиров автомобиля Isuzu Elf. В ведомстве подчеркнули, что водитель грузовика имеет стаж 27 лет, он на момент аварии был трезв.

В настоящее время по факту дорожной аварии проводится проверка. По ее итогам будут вынесены соответствующие решения.