Москва, 13 мая, 2022, 04:43 — ИА Регнум. Браузер Google Chrome перестал обновляться у ряда российских пользователей в онлайн-магазине приложений Play Market, который работает на устройствах с операционной системой Android. В этом убедился 12 мая корреспондент ИА REGNUM.

Play.google.com Логотип Google Play

При попытке загрузить обновление из онлайн-магазина появляется сообщение об ошибке, затем Play Market предлагает повторить попытку загрузки, либо в случае неудачи, воспользоваться советами по устранению неполадок. При этом у некоторых пользователей обновление приложения работает в обычном режиме. Неизвестно, носит ли проблема временный характер, или речь идёт о технической ошибке.

Напомним, компания Google в начале мая ограничила доступ к платным приложениям в Play Market для пользователей из России. Как пояснили в компании, решение было связано с нарушениями работы платёжных систем. При этом доступ к приобретённым ранее приложениям сохранится, но у пользователей могут возникнуть проблемы с доступом к контенту из-за перебоев со стороны поставщика услуг.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Google, в 2019 году заявившая об отказе от производства планшетных компьютеров, неожиданно представила в рамках выставки программного обеспечения Google I/O 2022 премиальное устройство Pixel Tablet.