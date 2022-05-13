Южно-Сахалинск, , 04:38 — REGNUM На Сахалине новый молокозавод будет выпускать 10 популярных сортов сыра. В проект инвестировано более 6 млрд рублей. На новом предприятии уже трудоустроили 268 человек, сообщается в телеграм-канале полпредства в ДФО.

Сыры Rabstol.net

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В ближайшие дни жители Сахалина смогут приобрести в магазинах сыры «Голландский», «Российский», «Сметанковый», «Гауда» от местного производителя. Планируется также выпускать сыры «Тильзитер», «Витязь», «Маасдам» и «Пармезан».

Мощности завода позволяют перерабатывать до 40 тонн сырного молока в сутки. В дальнейшем планируется выпускать до 5 тонн сыров, которые помимо местных магазинов будут реализовывать в других регионах Дальнего Востока.

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