Москва, 13 мая 2022, 04:23 — REGNUM США уйдут с лидирующего места в мире, как только будет оформлен окончательный отказ части мира от доллара, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому информационному агентству «БелТА».
По его словам, если США не произведут у себя внутри такие трансформации, они превратятся в великую африканскую державу с ядерным оружием и культом вуду в качестве нового государственного. И это вполне может быть, тем более что уже сегодня на юге США эти культы вуду активно исповедуются в среде не слишком богатых клерков.
Он также добавил, что население озвереет, и есть даже те, кто готов начать применять ядерное оружие. В Северном командовании есть несколько таких человек. Но делать линейные прогнозы в этой ситуации сложно, потому что мы имеем дело с хаосом. И этот нелинейных стохастический процесс начнется по ту сторону краха доллара.