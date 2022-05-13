Москва, , 04:23 — REGNUM США уйдут с лидирующего места в мире, как только будет оформлен окончательный отказ части мира от доллара, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому информационному агентству «БелТА».

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Она уйдет на третье-четвертое место, как только она перестанет печатать глобальную валюту. А население очень раскормлено. Оно начнет бунтовать. Оно уже сейчас бунтует, а будет больше. Там возникнет большой кипиш… Выйдут они из него в диктатуру или в развал — никто сказать не может. Я думаю — в диктатуру. Но это будет такая, свирепая диктатура со всеми воспоминаниями о том, в отношение чего Ку-клукс-клан, так сказать, мягкая конструкция и так далее», — заявил Кургинян.

По его словам, если США не произведут у себя внутри такие трансформации, они превратятся в великую африканскую державу с ядерным оружием и культом вуду в качестве нового государственного. И это вполне может быть, тем более что уже сегодня на юге США эти культы вуду активно исповедуются в среде не слишком богатых клерков.

«Это возможно, что негритянская часть населения прижмет белых совсем. Как в ЮАР, и такой вариант возможен. Но скорее всего, белое меньшинство опомнится, и тогда все, что происходило перед этим, включая гражданскую войну — это будет очень мягкие гуманитарные акции по отношению к тому, что развернется», — продолжил эксперт.

Он также добавил, что население озвереет, и есть даже те, кто готов начать применять ядерное оружие. В Северном командовании есть несколько таких человек. Но делать линейные прогнозы в этой ситуации сложно, потому что мы имеем дело с хаосом. И этот нелинейных стохастический процесс начнется по ту сторону краха доллара.