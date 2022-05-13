Нью-Йорк, США, 13 мая, 2022, 04:22 — ИА Регнум. Телеканал CBS закрыл проекты медицинского шоу «Добрая Сэм» (Good Sam) и ситкома «Катала» (How We Roll) про жизнь профессионального игрока в боулинг. Об этом 13 мая сообщил портал Comicbook.

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Эти сериалы стали очередными жертвами решений руководства компании, которая ранее также закрыла проекты «Частный детектив Магнум» (Magnum P. I.), «Соединённые Штаты Ала» (United States of Al) и «Третья положительная» (B Positive). Кроме того, CBS отказался от планов по производству сериала-перезагрузки «Завтра наступит сегодня» (Early Edition).

Отметим, что при этом ранее телеканал решил продлить сразу на два сезона все шоу франшизы «ФБР»: «ФБР», «ФБР: За границей» и «Охота». Кроме того, CBS заказал производство трёх новых драматических сериалов: «Страна огня» (Fire Country) про пожарных, «Восточный Нью Йорк» (East New York) про юристов и «Помоги мне, Тодд» про полицейских.