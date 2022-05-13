Одесса, Украина, , 04:02 — REGNUM Рейды по домам одесситов с целью изъятия у них ТВ-оборудования, способного транслировать российские телеканалы, начала проводить полиция совместно с боевиками территориальной обороны в Одессе. Об этом 12 мая сообщило РИА Новости.

Разбитый телевизор

По данным, полученным у источника в российских силовых структурах, подобные меры было решено принять на фоне роста недовольства действиями украинских властей и ухудшения условий жизни у местного населения. Отмечается, что одесситы всё меньше доверяют властям, среди жителей города растёт напряжённость. Военная администрация Одессы предпринимает меры по запрету использования спутниковых ТВ, которые могут транслировать российские каналы. Мнение, альтернативное государственному, в Одессе под запретом.

Одновременно продолжается поиск и задержание всех пророссийски настроенных граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Евросовета Шарль Мишель, который ранее прибыл в Одессу, из-за ракетного удара прервал встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Евросовета прервал встречу в Одессе из-за ракетного удара