Москва, 13 мая, 2022, 07:10 — ИА Регнум. В первом квартале 2022 года бюджет Москвы сэкономил 15,5 млрд рублей при определении начальной максимальной цены контрактов (НМЦК) для государственных заказов. Об этом 13 мая сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Добиться этого удалось благодаря внедренной в систему госзакупок технологии формирования и экспертизы НМЦК. При этом часть этих средств — порядка 300 млн рублей получилось сэкономить за счет деятельности межведомственной рабочей группы.

«Всего за первый квартал 2022 года экспертами было выдано более 900 заключений», — сказал Пуртов.