Москва, 13 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Свыше 230 событий пройдет в Москве в рамках акции «Ночь в музее». Об этом 13 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей Москвы

Ежегодная акция пройдет 21 мая 2022 года. Большая часть событий состоится в период с 19:00 до 00:00.

«Участников «Ночи в музее» ждут концерты классической музыки, выставки, спектакли, лекции по истории и искусству. Всего запланировано более 230 событий. Свои программы в этом году подготовили свыше 110 площадок — музеи, усадьбы и культурные центры Москвы», — сказала Сергунина.