Сеул, , 04:08 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 32 451 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Из них 15 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом в Южной Корее уже вторые сутки подряд выявляют менее 40 тыс. зараженных ежедневно. Центр отмечает, что тренд на снижение заболеваемости COVID-19 по стране продолжает сохраняться, несмотря на отмену ряда ограничительных мер в республике.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло17 727 086. Также за минувшие сутки в стране скончались 52 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 23 606 человек.