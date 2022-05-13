Вашингтон, , 04:05 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск заявил, что президента США Джо Байдена выбрали только для того, чтобы «отдохнуть» от противоречивых и драматичных действий бывшего президента Дональда Трампа. Об этом Маск 12 мая заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

Илон Маск Heisenberg Media

По словам Маска, на президентских выборах 2024 года «должен выдвигаться менее противоречивый кандидат», чем Дональд Трамп. Что же касается Байдена, то он заблуждается относительно причин своей победы в 2020 году.

Илон Маск «Ошибка Байдена заключается в том, что он думает, что его выбрали для преобразования страны, хотя в действительности всем просто хотелось поменьше драматизма».

Как сообщало ИА REGNUM, Илон Маск подтвердил планы восстановить в недавно приобретённой им социальной сети Twitter аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа.

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