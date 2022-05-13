Вашингтон, 13 мая 2022, 04:05 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск заявил, что президента США Джо Байдена выбрали только для того, чтобы «отдохнуть» от противоречивых и драматичных действий бывшего президента Дональда Трампа. Об этом Маск 12 мая заявил на своей странице в социальной сети Twitter.
По словам Маска, на президентских выборах 2024 года «должен выдвигаться менее противоречивый кандидат», чем Дональд Трамп. Что же касается Байдена, то он заблуждается относительно причин своей победы в 2020 году.
Как сообщало ИА REGNUM, Илон Маск подтвердил планы восстановить в недавно приобретённой им социальной сети Twitter аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа.
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