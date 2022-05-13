Нью-Дели, , 04:01 — REGNUM Вертолет разбился в штате Чхаттисгарх в центральной части Индии, сообщает пресс-служба администрации региона.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что вертолет принадлежал местному правительству, он разбился в аэропорту города Райпур. В результате авиапроисшествия погиб экипаж воздушного судна — два человека. Пассажиров на момент трагедии на борту не было. Причины произошедшего пока неизвестны. Отмечается, что вертолет упал во время выполнения ночного тренировочного полета.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля вертолет береговой охраны Южной Кореи разбился у острова Мара. В результате происшествия погибли три человека, одному члену экипажа удалось выжить.