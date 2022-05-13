Петропавловск-Камчатский, , 03:58 — REGNUM На Камчатке в 23-й раз с начала 2022 года 13 мая поступило сообщение о минировании учебных заведений. Все школы эвакуировали, написало ИА «Кам 24».

Бомба Rafael Mizrahi

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Неизвестные рассылают письма о заложенных взрывных устройствах в школах на электронные адреса учебных заведений, органов власти и СМИ.

В зданиях всех школ края спецслужбы проводят проверки.

Эвакуация после сообщения о минировании на Камчатке проводилась также 12 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке из-за частых с начала 2022 года случаев эвакуации учреждений образования, которые связаны с поступающими анонимными сообщениями о заложенных в зданиях взрывных устройствах, нарушен учебный процес. Принято решение перевести все школы Петропавловска-Камчатского на шестидневный режим учебы.