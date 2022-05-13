Санкт-Петербург, , 03:54 — REGNUM Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал обоснованным претензии кредитора к жилищно-строительному кооперативу «ТосноСтрой» и ввёл в отношении последнего процедуру наблюдения. Заседание по рассмотрению отчёта временного управляющего назначено на 6 сентября 2022 года. Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение десяти дней со дня его вынесения, передаёт ИА REGNUM.

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В реестр кредиторов ЖСК включены претензии Ольги Дзуцевой на сумму 1,2 млн рублей основного долга и более 249 тыс. рублей неустойки, а также претензии арбитражного управляющего Ильи Петрова на сумму 378,3 тыс. рублей.

Временным управляющим ЖСК утвердили Олега Гурова — участника ассоциации «Орион».

Представитель должника в ходе слушаний полагал «введение процедуры преждевременным», указывая, что есть возможность «полного погашения задолженности за счет поступающих на счет должника средств». Доводы ответчика не убедили суд и решение по процедуре было принято.