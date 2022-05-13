Вашингтон, , 03:50 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск подтвердил планы восстановить в недавно приобретённой им социальной сети Twitter аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом Маск 12 мая заявил на своей странице в этой социальной сети.

Илон Маск (сс) JD Lasica

Илон Маск «Хоть я и думаю, что на выборах 2024 года должен выдвигаться менее противоречивый кандидат, я по-прежнему считаю, что Трампа следует восстановить в Twitter».

Ранее предприниматель уже назвал ограничение доступа Трампу к его профилю в соцсети Twitter «морально плохим решением», а также «крайне глупым», которое «оттолкнуло большую часть страны и, в конечном итоге, не привело к тому, что у Дональда Трампа не было права голоса».

Напомним, поводом для данного запрета в начале 2021 года послужило нападение толпы сторонников Трампа, возмущённых массовыми фальсификациями на прошедших президентских выборах, на вашингтонский Капитолий.

Как сообщало ИА REGNUM, суд в США признал, что в 2018 году бизнесмен Илон Маск «опрометчиво и неточно» написал в Twitter о якобы полученном им финансировании для приватизации компании Tesla.

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