Мариуполь, ДНР, , 03:48 — REGNUM Документ, регламентирующий порядок эвакуации с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе готов подписать Киев. Об этом 12 мая заявила вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук, сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

Ирина Верещук (сс) Reina1212

Верещук сообщила о начале нового раунда переговоров вокруг дорожной карты операции по эвакуации боевиков, находящихся в недрах комбината «Азовсталь». По словам Верещук, уже прошли переговоры с представителями Международного комитета Красного Креста и с представителями миссии ООН, им был выдан мандат. Как уточнила вице-премьер Украины, Киев готовится к подписанию документа о порядке эвакуации с «Азовстали».

Представители Красного Креста встретятся с представителями России по данному вопросу.

Верещук отметила, что, посредником в переговорах между Украиной и Россией будет выступать Турция. В случае подписания соглашения, эвакуация пройдёт в несколько этапов. На первом этапе будут эвакуированы тяжелораненые.

Стоит напомнить, что 7 мая Верещук заверила, что все мирные жители с территории завода эвакуированы. В настоящее время на территории мариупольского завода «Азовсталь» блокирована группировка украинских боевиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате боёв, проходящих на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, был убит боевик грузинской национальности.

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