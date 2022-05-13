Варшава, 13 мая, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Польская студия Techland объявила о переносе даты релиза сюжетного дополнения (DLC) игры Dying Light 2: Stay Human. Об этом 13 мая компания сообщила на странице проекта в соцсети.

Скриншот из игры Dying Light 2: Stay Human Скриншот из игры Dying Light 2: Stay Human

Разработчики написали в пресс-релизе, что им требуется «ещё немного времени» для того, чтобы довести работу над DLC до конца. Они пояснили, что после релиза сиквела Dying Light потратили время и ресурсы на добавление в игру «наиболее востребованных функций».

«Тем не менее, в июне мы представим первую игровую главу под названием «По следам ночного бегуна», наполненную контентом и событиями, а также долгожданный фоторежим», — отметила компания в публикации.

Напомним, релиз Dying Light 2: Stay Human состоялся 7 декабря 2021 года. Techland 27 апреля 2022 года выпустила масштабное обновление к игре, которое исправило в ней множество ошибок.