Тирана, , 05:08 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 820 человек выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 24 пациента. Об этом сообщило вечером 12 мая министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Порт. Дуррес. Албания FloKrass

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявлено 275 440 случаев заражения коронавирусом, 271 757 человек излечились, скончались 3497 пациентов с COVID-19. Тем не менее, статистика показывает, что с начала пандемии коронавируса избыточная смертность в 4,7 раза больше. и превышает 16 тысяч человек.

На стационарном лечении находятся восемь пациентов. Уже месяц в стране не регистрируются летальные исходы COVID-19.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 207 активных случаев заражения, из них 117 — в Тиране. При этом в Албании, как и в соседних странах, показатель продолжает снижаться уже два месяца. В соседнем Косово 22 апреля впервые с начала пандемии заявили об отсутствии пациентов с COVID-19 на стационарном лечении.

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