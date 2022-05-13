Техас, США, , 05:05 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 12 мая провел встречу с соотечественниками в американском штате Техас.

Премьер-министр Косово Альбин Курти Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик посетил Культурный албано-американский центр в этом штате, где и состоялась встреча.

Курти поблагодарил американскую диаспору за помощь Косово и продвижение его позиций на международной арене.

Политик подчеркнул, что его правительство намерено тесно сотрудничать с диаспорой, которая, по его словам, является «опорой и столпом» устойчивого развития Косово. Ранее Курти два дня провел в Кремниевой долине. На родине политика критикуют за отсутствие встреч с видными американскими чиновниками.

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