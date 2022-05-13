Хельсинки, 13 мая, 2022, 03:28 — ИА Регнум. Финляндия планирует официально подать заявку на вступление в НАТО в течение ближайшей недели, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто 12 мая в интервью японскому телеканалу NHK.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

«Если парламент одобрит, мы сделаем это в середине следующей недели», — заявил он.

Министр добавил, что в аналогичные сроки свою заявку на вступление в Североатлантический альянс подаст и Швеция. Ранее власти Финляндии заявляли, что окончательное решение по вступлению в военный блок будет приниматься 15 мая. Позднее, 16 мая, этот вопрос рассмотрит финский парламент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее финские СМИ не исключили, что Россия прекратит поставлять Финляндии газ с 13 мая в связи с планами Хельсинки присоединиться к НАТО. При этом финские власти были предупреждены о возможных ответных действиях России.