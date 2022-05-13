Вашингтон, 13 мая, 2022, 03:28 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки покидает свой пост 13 мая и, по неподтвержденной версии, будет работать в средствах массовой информации.

(сс) The White House Джен Псаки

Ее сменит Карин Жан-Пьер, которая пока является первым заместителем официального представителя администрации США. Жан-Пьер станет первым в истории Белого дома темнокожим пресс-секретарем американского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая Джен Псаки в шутку заявила, что после ухода с должности официального представителя администрации США «выспится, будет читать книги и смотреть сериалы».