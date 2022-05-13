Тирана, , 03:31 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 12 мая прокомментировал провал голосования по резолюции с осуждением т. н. «геноцида в Сребренице» в парламенте Албании из-за негативного отношения к ней представителей его Социалистической партии.

Экс-госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Албании Эди Рама (сс) State Department. Freddie Everett

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, резолюцию предложил депутат из рядов оппозиционной Демократической партии Тритан Шеху.

По словам Рамы, резолюция провалилась из-за «грязных игр» одного из кандидатов на пост главы Демпартии Сали Бериши, первого президента Албании.

Политик подчеркнул, что не считает резолюцию актуальной и обвинил демократов в том, что текст резолюции не был представлен заранее.

Напомним, Сербия и Албания активно сотрудничают в рамках инициативы Open Balkan, что активно обсуждается Беришей.

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