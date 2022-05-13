Тирана, 13 мая, 2022, 03:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 12 мая прокомментировал провал голосования по резолюции с осуждением т. н. «геноцида в Сребренице» в парламенте Албании из-за негативного отношения к ней представителей его Социалистической партии.

(сс) State Department. Freddie Everett Экс-госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Албании Эди Рама

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, резолюцию предложил депутат из рядов оппозиционной Демократической партии Тритан Шеху.

По словам Рамы, резолюция провалилась из-за «грязных игр» одного из кандидатов на пост главы Демпартии Сали Бериши, первого президента Албании.

Политик подчеркнул, что не считает резолюцию актуальной и обвинил демократов в том, что текст резолюции не был представлен заранее.

Напомним, Сербия и Албания активно сотрудничают в рамках инициативы Open Balkan, что активно обсуждается Беришей.