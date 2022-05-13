Красноярск, , 03:25 — REGNUM В пятницу, 13 мая, в Красноярске небольшая облачность, без осадков, температура воздуха +24… +26 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Весенний Дивногорск. Набережная Енисея © Андрей Никитин

В 07:20 на Театральной площади было +7 °C.

Ночью с 13 на 14 мая ожидается до +5… +8 °C, небольшая облачность, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 2−7 м/с. Давление — 740 мм рт. ст.

В субботу, 14 мая, в Красноярске до +25… +26 °C, небольшая облачность, без осадков. Ночью — до +10… +14 °C.

В воскресенье, 15 мая, в Красноярске ожидается до +26… +29 °C днём и до +12… +16 °C ночью. Облачно, без осадков, ночью временами небольшой дождь.

13 мая на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы юго-западного ветра 15−20 м/с, метель.

В центральных и южных районах Красноярского края и в Хакасии местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность IV и V класса.

В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы сохранится опасность схода единичных снежных лавин.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках расследования уголовного дела о халатности в связи с массовыми пожарами в Красноярском крае задержан заместитель главы города Уяра.

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