Хабаровск, 13 мая, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В краевой клинической больнице №1 им. Сергеева в Хабаровске провели первую операцию по тромбаспирации (лечение сосудистых заболеваний головного мозга), благодаря которой у пациента происходит восстановление кровоснабжения тканей головного мозга. Методика позволяет пациентам восстановиться после перенесенного инсульта, однако оперировать человека необходимо оперативно, в «золотой час», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

(сс) mos.ru. Юлия Иванко Операция

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По словам руководства больницы, эта и подобные сложнейшие операции в Хабаровске стали возможными благодаря федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», в рамках которой были закуплены тромбаспиратор и расходные материалы. Для работы по новой методике десять хирургов прошли обучение в Москве. Ранее такие операции проводили только в центральной части России.

«Пациентом первой операции методом тромбаспирации стал житель Хабаровского района. Мужчину доставили в больницу с признаками ишемического инсульта. Обследование дежурным врачом-неврологом подтвердило наличие тромбоза сразу двух мозговых артерий. Из-за тяжести случая было принято решение о проведении операции с использованием нового высокотехнологичного оборудования — тромбаспиратора. Через небольшой прокол на бедре хирург подвел катетер к сосудам, питающим головной мозг, а затем удалил сгустки крови, перекрывшие кровоток. Состояние пациента значительно улучшилось после операции, сейчас он восстанавливается дома», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения краевой клинической больницы №1 им. Сергеева Константин Калашников.

В 2022 году планируется провести десять операций по тромбаспирации.

«Операции в «золотой час» дают возможность практически избежать серьёзных последствий перенесенных инфарктов и инсультов, значительно сократить время реабилитации пациентов. В рамках нацпроекта «Здравоохранения» появляется шанс спасти жизнь человека, оперативно оказывать помощь в различных ситуациях помощь», — добавил Константин Калашников.

В 2021 году высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получили 1500 жителей Хабаровского края и соседних регионов, в 2022 году планируется провести 1900 операций. Увеличение объёмов связно в том числе и с последствиями коронавируса — именно пациенты, перенесшие COVID-19, подвержены образованию тромбов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение» в посёлке Сокоч капитально отремонтируют Начикинскую амбулаторию.