Роквилл, США, 13 мая, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Bethesda объявила о решении отложить релизы научно-фантастической ролевой экшн-игры с открытым миром Starfield и приключенческой Redfall, разработкой которой занимается студия Arkane. Публикацию компания разместила 12 мая на странице в соцсети.

Скриншот с YouTube Starfield

В коротком посте Bethesda написала, что решила перенести выход обеих игр на «первую половину 2023 года». Компания пояснила, что разработчики «имеют невероятные амбиции в отношении своих игр» и хотят быть уверенными в том, что геймеры получат их «лучшие, наиболее совершенные версии».

Отметим, что несмотря на весь ажиотаж по поводу Starfield, который имеет место в геймерском сообществе, пока Bethesda предоставила очень мало информации о том, что в действительности будет представлять собой игра. Ранее разработчики опубликовали третий эпизод сериала «Into the Starfield», в рамках которого они рассказывают о ходе реализации проекта. В этом эпизоде звукорежиссер Марк Лэмперт и композитор Инон Зур рассказали о звуковой и музыкальной составляющей будущей игры.