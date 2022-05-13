Мурманск, , 03:23 — REGNUM Мурманский арбитраж по требованию ООО «Арктик СПГ 2» наложил обеспечительные меры в отношении активов компании «Боскалис» — двух судов, которые участвовали в реализации проекта «Арктик СПГ 2». Суда взяты под арест и переданы на ответственное хранение компании «Онего Шиппинг Лтд» из Санкт-Петербурга. Определение может быть обжаловано в установленном порядке, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Проект «Арктик СПГ-2»

В декабре 2018 года между ООО «Арктик СПГ 2» и компанией «Сарен Б. В.» (Saren B. V.) из Нидерландов был подписан договор на проектирование и изготовление оснований гравитационного типа для одноимённого проекта. Иностранная компания в свою очередь для исполнения обязательств в 2020 году заключила контракт с ООО «Боскалис» на выполнение работ по устройству основания нижней плиты технологической линии СПГ и предоставление судов.

Исполнитель с офшорными владельцами с 4 марта 2022 года, не объяснив причины и не уведомив сторону по контракту, фактически остановил работы. Суда были оставлены в порту Мурманск. Также ООО «Бокалис» направило извещение об одностороннем прекращении договора.

Заказчику пришлось искать альтернативного субподрядчика, а это влечёт за собой существенное увеличение стоимости работ и сроков их выполнения. Размер убытков оценивается на уровне 7 113 128 857,5 рубля, но иск об их взыскании пока не подан, так как для его подготовки ООО требуется время.

Компании «Арктик СПГ 2» суд дал время для подачи иска о взыскании убытков до 25 июля 2022 года и наложил арест на суда компании «Боскалис» — земснаряд «Nordic Giant» и понтон «Арктик Скрэйдвэй». Их передали на ответственное хранение компании из Санкт-Петербурга. Также суд запретил капитану морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» производить регистрационные действия в реестрах по этим судам.

Напомним, проект «Арктик СПГ 2» включает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа.