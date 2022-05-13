Марракеш, Марокко, , 04:04 — REGNUM Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи 12 мая посетил Марракеш, где принял участие в министерской встрече глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Буяр Османи Vlada.mk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на полях встречи Османи провел встречу с марокканским коллегой Нассером Буритой. Стороны обсудили сотрудничество в рамках ОБСЕ и Средиземноморской группы по сотрудничеству.

Османи подчеркнул, что в Скопье ценят партнерство с Марокко, а также обсудил с коллегой проблему терроризма и экстремизма, а также климатические изменения и «другие стратегические вызовы».

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