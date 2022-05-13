Звечан, , 04:14 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi 12 мая сообщило о том, что на больничном центре в Звечане были вывешены флаги Сербии, России и Китая. Также на объекте нанесено имя Ратко Младича, осужденного Гаагским трибуналом за военные преступления.

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Фотографии флагов были предоставлены приложением «The Geopost». Известие появилось на фоне подачи Косово заявки на членство в Совет Европы.

После начала украинского кризиса на севере Косово сообщали о появлении на стенах символов спецоперации на Украине и российской военной символики.

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