Нью-Йорк, США, , 03:05 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 12 мая разнонаправленно на фоне инфляционных показателей, перспектив увеличения ключевой ставки ФРС и возможности отскока после падения. В символическом плюсе Nasdaq.

Фондовая биржа на Уолл-стрит USA-Reiseblogger

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 103,81 пункта (0,33%), до уровня 31 730,30 пункта. S& P 500 подешевел на 5,10 пункта (0,13%), до уровня 3930,08 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 6,73 пункта (0,06%), до уровня 11 370,96 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,32 (1,25%), до уровня $107,03 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 мая снижением в рамках сохраняющегося «медвежьего» тренда.

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