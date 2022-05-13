Берлин, 13 мая, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Предоставить вооружение по стандартам НАТО и ввести против России новые санкции призовёт коллег по военному альянсу глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Об этом сказано в заявлении, распространённом 12 мая британским внешнеполитическим ведомством по случаю участия его главы во встрече глав МИД G7 в Германии.

Tom Witham Лиз Трасс

Как пояснила Трасс, наилучшая безопасность в долгосрочной перспективе будет обеспечена Украине, в случае, если она сможет защитить себя. Для достижения этой цели нужно обеспечить Украине чёткий путь получения вооружений по стандарту НАТО.

Кроме того, Трасс призвала глав МИД G7 «взять обязательства по принятию новых пакетов санкций» в отношении России. По мнению главы МИД Британии, в ряде областей антироссийские санкционные меры должны сохраниться навсегда.

«Санкции должны сохраниться, пока российские войска находятся на Украине, а мир под угрозой. Мы никогда не должны снимать санкции в чувствительных областях, в том числе в отношении критически важных технологий наподобие квантовых», — заявила Трасс.

Заседание представителей Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии началось 12 мая в коммуне Ванкельс в федеральной немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн и продлится три дня.

После завершения мероприятия Трас отправится в Берлин, где состоится неформальная встреча глав МИД стран — членов НАТО. Глава британского МИД намерена призвать коллег начать разработку усиленного и модернизированного НАТО, с глобальным видением и готовностью противостоять глобальным проблемам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов выразил надежду на то, что НАТО не будет размещать ядерное оружие на территории Украины.