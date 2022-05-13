Приштина, , 04:03 — REGNUM Глава министерства иностранных дел и диаспоры Косово Доника Гервала-Шварц 12 мая прокомментировала заявку Косово на вступление в Совет Европы.

Министр иностранных дел Косово Доника Гервалла Mfa-ks. net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Гервала-Шварц не сообщила ожидаемую дату вступления в организацию, однако перечислила ряд преимуществ, которые получит Косово. К ним она отнесла доступ косоваров к ЕСПЧ, присоединение к Болонскому процессу, которое облегчит признание косовских дипломов об образовании.

По словам главы косовского МИД, Косово хорошо подготовлено к быстрому прохождению процедуры присоединения к Совету Европы, однако ситуация на Украине может осложнить этот процесс.

Министр также прокомментировала намерение Сербии помешать вступлению Косово в Совет Европы, призвав ее заниматься своими делами, и пообещала, что Косово будет бороться за каждый голос.

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