Владивосток, , 02:56 — REGNUM Во Владивостоке на острове Русский ДОМ. РФ выставил на аукцион «за долю» 11 участков под строительство не менее 78 тыс. кв. метров жилья. Победитель торгов передаст компании часть квартир в новых домах, которые будут использованы в том числе под программу арендного жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Вантовый мост, соединяющий остров Русский с материком Russianisland.ru

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Территория под застройку площадью 8,32 га находится в активной части острова, в 9,5 км от моста, соединяющего его с материком. Рядом с участками находятся малоэтажные жилые дома, в районе есть вся необходимая коммунальная инфраструктура.

«Торги в формате за «долю» выгодны для застройщиков, поскольку позволяют распределить финансовую нагрузку при приобретении земли. Для людей будет создана комфортная городская среда, а переданные квартиры позволят предложить жителям Дальнего Востока новый проект арендного жилья от ДОМ. РФ», — пояснил замгенерального директора ДОМ. РФ Денис Филиппов.

Прием заявок завершается 4 июля, аукцион состоится 8 июля. Стартовая доля, с которой начнутся торги, составляет 7%.

По условиям аукциона, участки земли передадут застройщику в аренду на шесть лет. Размер ежегодной арендной платы — 2,01 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в России спрос на загородную недвижимость сохранился, но не все смогут себе позволить готовый дом, предпочитая построить его самостоятельно.