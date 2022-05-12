Москва, 13 мая, 2022, 02:56 — ИА Регнум. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Павел Филонов. Пейзаж. Ветер. 1907

Такой режим будет действовать до 12:00 14 мая. В регионе будут наблюдаться порывы ветра до 12-17 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк заявила, что наступление тепла и солнечных дней в Москве и Подмосковье переносится на конец мая.