Приштина, , 03:30 — REGNUM Брат главы Альянса за будущее Косово Рамуша Харадиная Даут Харадинай 12 мая заявил о том, что Косово не может заявлять о партнерстве с США и одновременно отказываться от предлагаемого США газового проекта.

Рамуш Харадинай Facebook.com/edirama.al

Как сообщает косовское новостное агентство Klan Kosovа, политик подчеркнул, что «Америка является акционером свободы Косово, его независимости и армии, и это не изменится».

При этом Харадинай раскритиковал премьер-министра Косово Альбина Курти за повестку визита в США, в ходе которого он встречался с представителем Uber и других компаний кремниевой долины, ибо, по его мнению, «у Косово есть проблемы поважнее такси».

При этом политик отметил важность развития инфраструктуры для привлечения инвестиций и назвал примером удачного инфраструктурного проекта компанию Комодита в Джяковице, создавшую 4 тысячи рабочих мест.

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