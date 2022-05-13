Владивосток, , 02:40 — REGNUM В Приморье отмечается снижение цен на ряд социально значимых товаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Цены на сахар Андрей Данилов © ИА REGNUM

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Цены на некоторые продукты питания снижаются с начала мая.

«В Приморье отмечено снижение цен на баранину, охлажденных и мороженных кур, сливочное масло, молоко, куриное яйцо, сахар-песок, пшеничную муку, гречневую крупу, белокочанную капусту и морковь», — пояснили в министерстве промышленности и торговли края.

Отмечается, что покупательский спрос пришел в норму, что позволило стабилизировать запасы на складах и перейти к планомерным поставкам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за неделю (29 апреля — 6 мая) наибольший рост цен зафиксирован на хлеб и бытовую химию.