Якутск, 13 мая, 2022, 02:16 — ИА Регнум. В Якутии на 2022 год план посева сельскохозяйственных культур составляет 49,2 тыс. га. Из них на зерновые культуры отведено 10,7 тыс. га, на кормовые культуры — 30,5 тыс. га, картофеля 6,58 тыс. га, овощей открытого грунта 1,37 тыс. га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Александр Беляев Картофель

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Посевом кормовых культур занимаются в 20 районах, зерновых — в десяти.

«По зерновым культурам площадь увеличилась на 700 га, по кормовым на 1 тысячу га. Также увеличатся площади посева картофеля на 5% и овощей открытого грунта на 2-35», — пояснили в минсельхозе региона.

Впервые оказана господдержка со стороны Минсельхоза России на приобретение удобрений — выделено порядка 33 млн рублей на закупку 1100 тонн.

В 2022 году в бюджете республики на поддержку производства зерна, картофеля и овощей открытого грунта предусмотрено более 191 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, треть плана посевной выполнили аграрии в Красноярском крае.