Багдад, , 02:10 — REGNUM Троих членов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали силовики в Ираке. Об этом сообщила антитеррористическая служба Ирака.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее данным, силовики ликвидировали в деревне возле города Киркук одного из террористов, одного удалось взять живым. В самом городе сотрудники антитеррористической службы захватили пятерых боевиков, четверо из которых не являлись гражданами Ирака. Кроме того, боевиков задержали в районе города Абу-Грейб.

Отмечается, что военная авиация Ирака нанесла удары по схронам террористов в провинции Дийяла на востоке страны. В результате атаки были ликвидированы двое боевиков.