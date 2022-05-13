Брюссель, , 02:08 — REGNUM Надежду на то, что НАТО не будет размещать ядерное оружие на территории Украины, выразил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов 12 мая в эфире британского телеканала Sky News.

Владимир Чижов Mil.ru

«Будет ли НАТО размещать ядерное оружие на Украине? Надеюсь, что нет», — сказал Чижов.

Российский дипломат указал, что Россия, в отличие от США, не размещает ядерные установки и не проводит испытания ядерного оружия вне пределов собственной территории.

Комментируя ход российской специальной операции на Украине, Чижов отметил, что она проводится, возможно, не с такой скоростью и интенсивностью, как многим бы хотелось, но в соответствии с графиком. В ходе спецоперации учитываются различные аспекты ситуации на Украине, в том числе необходимость защищать гражданское население и союзников из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, варианта предоставления Киеву ядерного оружия в США не рассматривали и не рассматривают.

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