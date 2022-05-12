Пхеньян, 13 мая, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Вспышка «неизвестной лихорадки» началась в КНДР в конце апреля, затронув по меньшей мере 350 тысяч человек. Об этом 13 мая сообщает агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

Вместе с тем 162 тысячи пациентов уже излечились. Журналисты не уточнили, связано ли как-то «неизвестное заболевание» с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Yonhap распространило информацию о том, что в КНДР зафиксировали более 18 тысяч случаев инфицирования коронавирусом и 6 летальных исходов от последствий COVID-19.

При этом сутками ранее в стране был зарегистрирован первый пациент с SARS-CoV-2. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал выявленный факт заражения «крупным чрезвычайным происшествием» и распорядился ввести жесткий карантин во всех городах и регионах республики.

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