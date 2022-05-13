Якутск, , 01:59 — REGNUM В Якутии переводят в онлайн госуслуги в сфере здравоохранения, образования, транспорта и других отраслей — работа проводится в рамках проекта по цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и госуправления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Госуслуги Mosreg.ru

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«По итогам 2021 года мы занимаем 25 место в рейтинге регионов по уровню цифровой зрелости и переводу услуг в электронный формат. Вместе с тем необходимо ориентироваться не только на количество услуг в онлайне, но и на их качество», — сказал глава Якутии Айсен Николаев в ходе заседания проектного офиса по цифровой трансформации.

Отмечается, что ранее в республике утвердили стратегию цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, куда вошли 79 проектов и услуг по 15 отраслям.

Уделяется внимание и мерам по обеспечению информационной безопасности в органах госвласти Якутии, в условиях санкций применяется повышенная защита сетевых ресурсов.

В общем переведено в электронный формат 77 услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, мобильное приложение «Госуслуги Москвы» с января по март 2022 года скачали почти 320 тысяч раз. Самыми востребованными оказались пять сервисов приложения.