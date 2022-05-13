Якутск, , 01:51 — REGNUM Якутия занимает второе место среди 28 регионов страны по объемам выдачи «дальневосточной ипотеки» — заключено 8729 договоров на 38,1 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Ипотека Наталья Стрельцова, ИА REGNUM

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Первое место занимает Приморье, где льготных ипотечных кредитов выдано на 52,7 млрд рублей. На третьем месте — Хабаровский край с суммой 24,3 млрд рублей.

При этом Якутия занимает лидирующую позицию по объему выданных средств для индивидуального жилищного строительства — заключено 1882 договора на 8,5 млрд рублей.

В целом в рамках программы «Дальневосточная ипотека» заключено более 42 тыс. договоров в 28 регионах страны на общую сумму 170,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Бурятии заключено 737 договоров по программе «Дальневосточная ипотека». Чаще всего кредит направляется на покупку готового или строящегося жилья.