Вашингтон, , 01:41 — REGNUM США не собираются напрямую передавать КНДР вакцины от коронавирусной инфекции, однако поддерживают снабжение указанной страны препаратами через международные программы оказания гуманитарной помощи. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Псаки и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Представитель американской администрации также выразила сожаление по поводу того, что власти Северной Кореи неоднократно отказывались от поставок препаратов от COVID-19 по линии всемирной инициативы COVAX.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая агентство Yonhap распространило информацию о том, что более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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