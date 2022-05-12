Вашингтон, 13 мая, 2022, 01:41 — ИА Регнум. США не собираются напрямую передавать КНДР вакцины от коронавирусной инфекции, однако поддерживают снабжение указанной страны препаратами через международные программы оказания гуманитарной помощи. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

Представитель американской администрации также выразила сожаление по поводу того, что власти Северной Кореи неоднократно отказывались от поставок препаратов от COVID-19 по линии всемирной инициативы COVAX.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая агентство Yonhap распространило информацию о том, что в КНДР выявили более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом.