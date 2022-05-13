Тбилиси, 13 мая, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Официальный Тбилиси не исключает возможности направления бывшего президента Михаила Саакашвили на лечение в зарубежную клинику, сообщает 12 мая грузинский телеканал «Мтавари архи». Об этом заявил депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Сарджвеладзе.

(сс) European People's Party Михаил Саакашвили

По его словам, возможность перевода экс-президента за границу станет ясна после установления окончательного диагноза.

«Если возникнет ситуация, когда ни пенитенциарной службы, ни услуг частной клиники будет недостаточно, в этом случае может возникнуть необходимость вывезти его за границу», — сказал Сарджвеладзе.

Напомним, что грузинская оппозиция считает, что лечить Саакашвили на территории Грузии невозможно, и поэтому требует его лечения в зарубежной клинике.