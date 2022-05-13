В Грузии правящая партия не исключила лечения Саакашвили за границей
Тбилиси, 13 мая, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Официальный Тбилиси не исключает возможности направления бывшего президента Михаила Саакашвили на лечение в зарубежную клинику, сообщает 12 мая грузинский телеканал «Мтавари архи». Об этом заявил депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Сарджвеладзе.
По его словам, возможность перевода экс-президента за границу станет ясна после установления окончательного диагноза.
«Если возникнет ситуация, когда ни пенитенциарной службы, ни услуг частной клиники будет недостаточно, в этом случае может возникнуть необходимость вывезти его за границу», — сказал Сарджвеладзе.
Напомним, что грузинская оппозиция считает, что лечить Саакашвили на территории Грузии невозможно, и поэтому требует его лечения в зарубежной клинике.